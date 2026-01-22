Aníbal Ramos, asesinado en su negocio, volvería a ser candidato a alcalde

-

El diputado por Chiquimula, Boris España, lamentó el asesinato de Aníbal Ramos, excandidato a alcalde.

Aníbal Ramos, excandidato a alcalde del partido Vamos, fue asesinado en su negocio ubicado en Concepción Las Minas, Chiquimula.

El diputado Boris España, con quien hizo campaña electoral en 2023, lamentó el hecho de violencia, y aseguró que en las próximas elecciones de 2027, Ramos volvería a competir como candidato.

También hizo énfasis en la preocupación que genera las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, que advirtió de violencia política y electoral.

"Triste, por un lado, y, por otro lado, preocupante, porque si el responsable de la seguridad del país habla de eso, (que puede haber violencia política) y hoy está pasando con un excandidato y candidato, porque iba a volver a ser candidato del municipio de Concepción Las Minas", dijo.

Aseguró que desconocía si Ramos tenía algún tipo de amenaza, aunque recordó que Concepción Las Minas es un municipio fronterizo y se han registrado varios ataques en contra de políticos y empresarios.

"Desconocía si tenía alguna amenaza, por lo menos a mí no me la manifestó", agregó.

Anibal Ramos junto al diputado Boris España. (Foto: Facebook)

Cuestiona la seguridad del país

Para el congresista, es preocupante la situación del país en materia de seguridad, pues día a día hay hechos de violencia.

"Yo creo que el Ministerio de Gobernación lo está matando el día a día. No existe inteligencia, no existe planificación para el futuro. No hay planes, sino que están apagando el fuego del día a día. Que hoy se fugan, que se roban las armas, que se meten los mexicanos de la frontera, para allá para acá, para allá para acá, no o sea, no deberíamos de tener una fuerza reactiva porque mañana va a ser un bombazo pasado va a ser un accidente y así no se puede", criticó.

También dijo que si estos ataques armados están afectando a la clase política, qué puede pasar con la población en general.

"Yo lo único que le digo a las fuerzas de seguridad es que si eso le pasa la clase política, imagínense la vulnerabilidad que tiene un ciudadano sencillo trabajador del día a día", concluyó.

El ataque

Édgar Aníbal Ramos Salazar, de 47 años, falleció tras ocurrir un ataque armado en su contra. Ramos Salazar fue candidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula por el partido Vamos.

Según información oficial, sujetos dispararon en contra de Ramos Salazar en el interior de su negocio. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

El Ministerio Público ya procesa la escena del crimen, en donde han localizado varios casquillos de arma de fuego y otros indicios.

Ramos Salazar compitió en las elecciones generales de 2023 como candidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula.

Según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, la alcaldía la ganó el partido Cabal, mientras Vamos, que postuló a Ramos, quedó en segundo lugar al recibir 1,096 votos.