Asesinan a excandidato a alcalde del partido Vamos

Un excandidato a alcalde por el partido Vamos fue asesinado este jueves 23 de enero en el interior de su negocio en Concepción Las Minas, Chiquimula.
Édgar Aníbal Ramos Salazar de 47 años, falleció tras ocurrir un ataque armado en su contra. Ramos Salazar fue candidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula por el partido Vamos.
Según información oficial, sujetos dispararon en contra de Ramos Salazar en el interior de su negocio. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.
El Ministerio Público ya procesa la escena del crimen, en donde han localizado varios casquillos de arma de fuego y otros indicios.
Excandidato
Ramos Salazar compitió en las elecciones generales de 2023 como candidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, la alcaldía la ganó el partido Cabal, mientras Vamos, que postuló a Ramos quedó en segundo lugar al recibir 1,096 votos.