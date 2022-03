Anonymous cumple amenaza y publica 28 GB de información hackeada del Banco de Rusia

Anonymous se ha adjudicado al robo de datos del Banco de Rusia y amenaza con divulgar secretos de esa institución, con este fin ha distribuido varias carpetas con la información.

"Anonymous hackea el Banco Central de Rusia y más de 35 mil archivos serán expuestos en 48 horas", anunciaba el grupo de hackers en su red social, cumpliendo así la amenaza de sustraer información del banco ruso.

Además, el grupo compartió dos enlaces al servicio de alojamiento de archivos y almacenamiento en la nube Mega NZ con lo que pone a disposición de los internautas 48 GB de información del banco ruso.

El grupo de hackers indica también que planea distribuir los documentos sustraídos en varios puntos de internet, para evitar que sean censurados. Los datos generales se organizan en dos carpetas denominadas A y B, que contienen 9 partes y 1 parte respectivamente.

Anonymous hacks Russia's Central Bank and more than 35,000 files will be exposed in 48 hours. pic.twitter.com/0VUhqVmo89 — Anonymous (@LatestAnonPress) March 23, 2022

Las carpetas contienen archivos Office y TXT, los documentos están escritos en cirílico. Anonymous afirma que los documentos robados incluyen secretos económicos de Rusia.

El ataque al banco central de un Estado puede tener importantes repercusiones en su política interna, pues es el banco central quien establece la política económica del país, gobierna la moneda, mantiene la estabilidad de precios y supervisa los bancos locales.

Si los datos filtrados son auténticos, esta fuga de información es probablemente el mayor truco para el #OpRussia, lanzado por Anonymous contra el gobierno ruso desde el comienzo de la invasión.

En las próximas horas, expertos en inteligencia, economistas y activistas tendrán mucho trabajo por hacer para traducir los documentos y revelar su contenido.