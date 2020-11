Ante el juez: Joven que iba en bicicleta en zona 1 y fue detenido

Edy Josué Ramírez Choc se conducía en su bicicleta por el Centro Histórico la noche del 21 de noviembre, cuando fue aprehendido por la PNC. Este domingo declaró ante el juez.

El joven, de 19 años, figuraba en el listado de los detenidos durante las protestas del sábado. Sin embargo, en redes sociales la versión que se compartía era que él solo transitaba "en su bicicleta tranquilo, cuando los agentes lo agarraron, golpearon y se lo llevaron a la Torre de Tribunales".

Perdón pero necesito ayuda. Un amigo que se llama Edy Josue David Ramírez Choc. Estaba el en su bicicleta, tranquilo cuando los agentes lo agarraron, golpearon y se lo llevaron a la torre de tribunales. Pueden apoyarme por favor pic.twitter.com/T1uOhYHTqs — Suzy Chun Roque (@ChunFlor) November 22, 2020

Tras una noche en Tribunales, Edy Josué Ramírez Choc declaró ante el juez, según informó la periodista Jody García. En su declaración, el joven afirmó que no era parte del grupo de supuestos manifestantes que protagonizaron actos vandálicos.

“Yo me encontraba en mi bicicleta en los alrededores del Parque Central. A eso de las 6 de la tarde yo me encontraba en la sexta avenida y vi que había un grupo en la décima calle, me pareció muy curioso y decidí ir a observar.” Edy Josué Ramírez Choc , detenido en protestas.

Edy contó al juez que, mientras estaba en el lugar, los manifestantes exigían la liberación de uno de los detenidos. Él decidió quedarse a observar y fue en ese momento cuando los antimotines accionaron en contra del grupo.

Afirmó también que debido al gas lacrimógeno perdió la orientación y fue capturado. Los antimotines lo arrastraron y golpearon, dijo.

2/2



Edy Josué Ramírez Choc no estaba manifestando en la Plaza. Solo pasaba por el lugar cuando vio que los antimotines agredían al estudiante Christian Javier Orozco. Los antimotines lo golpearon a él también y en la agresión perdió sus lentes y mascarilla. pic.twitter.com/NYd5WCSBEP — Jody García (@JodyReporta) November 23, 2020

Al salir de la audiencia, Edy Ramírez, el chico que fue capturado de forma agresiva mientras iba en bicicleta en la 8va avenida de la zona 1, agradeció la colecta que busca ayudarlo a comprar unos nuevos lentes y casco.



:) pic.twitter.com/fuQ3Usd9lF — Jody García (@JodyReporta) November 23, 2020

