Antigua y Aurora se medirán en final de la Supercopa Bantrab

La gran final de la Supercopa Bantrab ya tiene a los dos equipos que lucharán por el primer título de la temporada 2026-2027 del futbol guatemalteco. Antigua GFC y Aurora están citados para disputar el ansiado juego del próximo sábado 18 en el estadio Cementos Progreso.
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Este domingo concluyeron las semifinales de este torneo avalado por la Fedefut y organizado por el Grupo Financiero Bantrab. Tras la clasificación de Antigua GFC, luego de eliminar a Nueva Santa Rosa (1-3), Aurora consiguió el último boleto para estar en la final de la Supercopa.
Los militares tuvieron un cerrado partido contra Santa Lucía Cotzumalguapa. En 90 minutos empataron 1-1 y fue hasta los tiempos extra que se resolvió para los castrenses con un gol agónico de Carlos Flores, que selló el 1-2 definitivo.
La Liga Nacional hizo valer su jerarquía ante la Primera División en esta fase de semifinales, llevando a Antigua y a Aurora a disputar la primera edición de este campeonato que traer como principal aliciente un premio económico para los clubes, que incluye inversión en infraestructura y en fuerzas básicas.
Con el horario aún pendiente de confirmar, la gran final de la Supercopa Bantrab se jugará el próximo sábado 18 de julio en el estadio Cementos Progreso.