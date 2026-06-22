Antigua Guatemala se encuentra entre las mejores ciudades para viajar en solitario

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Antigua Guatemala se encuentra en el ranking de los mejores 50 destinos para recorrer en solitario.

El sitio GuruWalk analizó las reservas hechas desde su plataforma, en los últimos 12 meses y los datos lanzaron que la Ciudad Colonial es uno de los destinos favoritos para viajar solo.

Antigua destaca junto a urbes como Toronto en Canadá, Taipei en Taiwán, Skopie de Macedonia del Norte, Seúl de Corea del Sur y Frankfurt en Alemania, entre otras.

El turismo en solitario crece cada vez más entre personas que gustan moverse a su ritmo y descubrir nuevos lugares sin depender de alguien.

Según la plataforma, de 150 ciudades con mayor volumen de reservas, se calculó los 50 destinos que, por motivos diversos conquistan a quienes deciden explorarlos sin acompañantes.

GuruWalk.

¿Qué puesto tiene Antigua Guatemala en el top 50 destinos para viajar solo según GuruWalk?

Se encuentra en el puesto 14, con el 42.5% de personas que viajan solas.

"Es uno de los centros históricos coloniales mejor conservados de América; está rodeada de volcanes y posee una energía especial que hace que muchos viajeros lleguen para pasar tres días y terminen quedándose tres semanas", describe la plataforma.

"Su tamaño manejable, sus calles empedradas y la comunidad internacional que alberga la convierten en uno de los destinos más acogedores de Centroamérica para quienes viajan solos", apunta como ventaja.

GuruWalk.

Dos ciudades de Centroamérica en ranking de GuruWalk para viajar solo

Antigua no es la única de la región en aparecer en el listado. La ciudad de Santa Ana en El Salvador, se encuentra en la posición número 2 con el 50% de viajeros.

Esta es la segunda ciudad más grande de El Salvador y se ha vuelto atractiva para los solitarios por su centro histórico, su catedral neogótica, considerada como una de las más atractivas y destaca su atmósfera tranquila, lejos de las aglomeraciones.

Mira el listado de GuruWalk aquí.