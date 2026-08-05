Ministra de Ambiente presenta iniciativa sobre Ley de Aguas en el Congreso

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La ministra Patricia Orantes presentó la Ley de Aguas que busca regular el recurso, crear infraestructura y evitar su privatización.

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, afirmó este 4 de agosto que la iniciativa de Ley de Aguas presentada en el Congreso no fue impulsada por el Organismo Ejecutivo, sino que fue acogida por un grupo multipartidario de diputados, principalmente integrantes de la Comisión de Ambiente.

Según indicó, se trata de una propuesta que responde a una necesidad nacional y no a intereses de un gobierno, un ministerio o una bancada específica.

La propuesta busca resolver el vacío legal para lograr una administración adecuada del recurso hídrico en Guatemala, según la ministra Patricia Orantes. (Foto: Archivo/Soy502)

Orantes explicó que la iniciativa retoma aportes de proyectos de ley presentados anteriormente y busca llenar el vacío legal que ha impedido una administración adecuada del recurso hídrico en el país.

Principales cambios

Entre los principales cambios, destacó la creación de infraestructura para captar, almacenar y distribuir agua, una medida que considera necesaria ante los efectos del cambio climático y la reducción de las lluvias.

Asimismo, señaló que la propuesta establece un sistema de administración de derechos de uso del agua, sin afectar el principio constitucional que establece que este recurso no puede ser privatizado.

En ese sentido, aclaró que el acceso al agua para consumo humano, agricultura y ganadería familiar continuará garantizado.

La normativa plantea modificar disposiciones del Código de Salud para combatir la contaminación hídrica de manera integral. (Foto: Archivo/Soy502)

Regulación

La ministra indicó que la regulación sí alcanzará a las empresas que utilizan el agua con fines productivos, las cuales deberán pagar un canon por su aprovechamiento.

Los recursos obtenidos se destinarán a la recuperación de bosques en las cuencas, la protección de las fuentes de agua y el financiamiento de proyectos para el tratamiento de aguas residuales, según detalló.

Además, la iniciativa plantea modificar disposiciones del Código de Salud para trasladar a una nueva autoridad del agua la responsabilidad de ejecutar grandes inversiones en sistemas de tratamiento de aguas negras, para reducir la contaminación y fortalecer la seguridad hídrica del país.

El acceso al agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería familiar seguirá totalmente garantizado, según ministerio de ambiente. (Foto: Archivo/Soy502)

Orantes sostuvo que Guatemala enfrenta una transición acelerada de la abundancia hacia la escasez de agua debido a la contaminación, la deforestación, el cambio climático y la sobreexplotación de los acuíferos, por lo que consideró urgente avanzar en la aprobación de esta legislación.

"Esta ley no parte de cero, esta ley construye sobre otras leyes que se han presentado en su momento en el congreso, porque hemos sido responsables en analizarlas todas y trae muchos, muchos beneficios. Créanme que hoy sin ley no podemos hacer nada con el agua porque nadie tiene el mandato de manejarla", expresó Orantes.