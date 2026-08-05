"De día y de noche": Así avanza la construcción del AeroMetro en la ciudad (video)

Imágenes muestran los avances en la construcción del AeroMetro en la ciudad.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Trabajos del AeroMetro se extenderán a otros puntos de la ciudad
La construcción del AeroMetro continúa en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y un video compartido por las autoridades municipales lo demuestra.
"De día y de noche" dice la descripción del video compartido por la Municipalida de Guatemala.
Las imágenes muestran vistas desde el aire y cómo los encargados de la construcción realizan trabajos de cimentación, la colocación de vigas y columnas.
Las autoridades también indicaron que mientras continúan los trabajos, se mantienen habilitadas rutas alternas y desvíos temporales, por lo que recomiendan planificar recorridos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.
Un proyecto accesible y seguro
El AeroMetro, será un sistema que mejorará la eficiencia del desplazamiento de los guatemaltecos mediante un sistema aéreo de transporte público.
El proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.
Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.