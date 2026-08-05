Guatemala cae frente a Estados Unidos en el duelo por el boleto al Mundial Sub-20

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Guatemala cae 3-1 ante Estados Unidos en el Premundial y pierde la oportunidad de clasificar al Mundial Sub-20 2027. Revive el gol de Óscar de León y la lucha de la Bicolor en México. ¡Entérate de todos los detalles de la eliminación aquí!

El sueño de llegar a un tercer Mundial Sub-20 deberá seguir esperando, luego de que Guatemala cayera 3-1 frente a Estados Unidos en el juego que definía uno de los boletos para Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, en el Premundial que se disputa en México.

Los dirigidos por Sebastián Bini salieron a plantar cara contra una de las potencias del área, y si bien los norteamericanos pudieron irse arriba con dos acciones del artillero Oyharcabal (7 y 26), el duelo fue bastante parejo en la primera mitad.

De hecho, la Bicolor encontró la recompensa a su buen rendimiento luego de un tiro-centro de Marvin Ávila desde el sector derecho, que bañó al guardameta, pegó en el travesaño y Óscar de León apareció para mandar a guardar el rebote con la cabeza, al minuto 36.

Oscar de León con olfato de goleador 9⃣ pic.twitter.com/2shy2lUDKH — Concacaf (@Concacaf) August 5, 2026

Casi llega el segundo, en una doble ocasión en el 39 para Omar Bolaños y Julio Ramos, pero el guardameta Rizvanovich reaccionó bien ante ambos.

El premio era irse al descanso con la ventaja, pero cuando corría el quinto minuto de reposición de los cuatro que indicó el juez central, llegó el empate. En un córner Cupps le bajó la pelota a Dayes, quien no perdonó.

En el complemento, la balanza se inclinó para las barras y las estrellas. Álvaro Medrano tuvo buenas intervenciones bajo los tres palos, como ante Ramos en el 53.

A la ofensiva la mejor llegó con un tiro libre de Selvin Sagastume que pegó en el travesaño (58).

Josh Torquato with a powerful strike pic.twitter.com/n3yMsi4VXk — Concacaf (@Concacaf) August 5, 2026

Pero más tarde llegaron las anotaciones de Klapija (68) y Torquato (75) que dejaron sin opciones a los nuestros, que incluso pudo ser peor, pero Jefrey Interiano evitó el cuarto tanto sobre la línea (77).

Con este resultado, Colombia 2011 y Argentina 2023 se mantienen como las únicas participaciones de los nuestros en una Copa del Mundo de esta categoría.