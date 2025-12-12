¡El campeón sigue vivo! Antigua remonta a Xelajú y avanza a semifinales

-

Le tocó sufrir, pero Antigua venció 2-0 a Xelajú (2-1 en el global) y consiguió el boleto a las semifinales del torneo Apertura 2025, para mantener vivo el sueño de conseguir el bicampeonato histórico para la institución.

En un duelo que tuvo bastantes oportunidades en ambas áreas, los coloniales fueron los que más ocasiones tuvieron. Sobre el minuto 4, Óscar Castellanos intentó con un remate desde fuera del área que se fue desviado del marco de Rubén Darío Silva y, un minuto más tarde, Óscar Santis probó de cabeza, pero el arquero atajó en doble tiempo.

La respuesta de la visita llegó hasta el 22, cuando Yilton Díaz probó desde una esquina del área, pero que Luis Morán detuvo sin muchos problemas. La más clara para los chivos fue un par más tarde, cuando el mismo Díaz remató en el corazón del área y el palo se encargó de ahogar el grito de gol.

El conjunto dirigido por Mauricio Tapia prácticamente tomó el control del encuentro a partir de esto y comenzó a apedrear el área quetzalteca.

Robinson Flores (minuto 27), Juan Apaolaza (41) y Enzo Fernández (45+1) tuvieron para marcar, pero ninguno estuvo fino al momento del remate y perdonaron.

Así se fueron al descanso, al volver, el control siguió siendo de los panzaverdes, que casi anotan en una mala salida de Silva a un tiro de esquina (70), pero Widvin Tebalán sacó de la línea el cabezazo de José Ardón.

La recompensa para los locales llegó a diez minutos del final. En el 80, Brayam Castañeda, quien había llegado desde el banquillo, recuperó el balón, se quitó a un par de encima y desde la media luna sacó un zurdazo que dejó sin reacción a Silva, para desatar la locura en el Pensativo.

El combinado occidental se descompuso tras la anotación en contra, sobre todo cuando se quedó con uno menos por la expulsión de Raúl Calderón, al 84, por una patada sobre Kevin Macareño. En ese tiro libre, Dewinder Bradley estuvo cerca de ampliar, pero el larguero no quiso que la pelota entrara.

Todavía en el descuento, al 90+2, una contra letal terminó en los botines de Macareño, quien sin pensarlo mucho remató con la zurda y sentenció el 2-0 final.

De esta manera, Antigua se mantiene en la lucha por el título y ahora se enfocará en Aurora, su próximo rival para definir un puesto en la gran final.