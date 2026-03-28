Antonelli firma la pole position en Suzuka y doblete para Mercedes

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El joven italiano Kimi Antonelli logró la pole position para el Gran Premio de Japón, este sábado en el circuito de Suzuka, por delante de su compañero de equipo George Russell, confirmando el dominio de Mercedes en el inicio del campeonato.

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Es la segunda ocasión consecutiva en la que Antonelli, que aventajó a Russell en 298 milésimas de segundo, partirá desde la primera posición de la parrilla, dos semanas después de convertirse en China en el "poleman" más joven de la historia.

Este resultado confirma a Mercedes como el equipo dominador en el inicio de esta temporada, marcada por cambios importantes en el reglamento que han rediseñado los monoplazas.

Las Flechas de Plata firmaron sendos dobletes en las dos primeras carreras del año, con Russell primero en Melbourne y Antonelli segundo, posiciones que intercambiaron en Shanghái.

"Muy, muy contento con la sesión, ha sido buena, ha sido limpia", dijo Antonelli. "Me sentí muy bien en el coche y en cada tanda íbamos mejorando", añadió.

Russell, por su parte, admitió que tuvo problemas con su coche durante la mayor parte de la sesión, pero aun así tuvo ritmo suficiente para cumplir el objetivo y luchar por la victoria: "La carrera es mañana y todavía hay mucho en juego".

Kimi Antonelli secures the @pirellisport Pole Position Lap in Japan! ‍



Let's ride onboard with the Mercedes driver for his lap of the iconic Suzuka #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OjprLk00PE — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Detrás de los dos Mercedes se situaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 354 milésimas de Antonelli, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a más de medio segundo, seguidos por sus respectivos compañeros de equipo Lando Norris y Lewis Hamilton.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo y vencedor en Suzuka en los últimos cuatro años, quedó eliminado en la Q2 y partirá desde la undécima posición de la parrilla.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) se clasificó en una meritoria novena posición, mejor que su compañero Nico Hulkenberg (13º).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el español Carlos Sainz (Williams), fueron eliminados en la Q2 (15º y 16º), mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y el español Fernando Alonso (Aston Martin) volvieron a sufrir con los dos peores coches de la parrilla y partirán 19º y 21ª.