Piastri recuperó sensaciones en las práctica libres del GP de Japón

Sin debutar todavía en carrera esta temporada, el australiano Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) recuperó la sonrisa al marcar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Suzuka (5,807 km).
OTRAS NOTICIAS: Jamaica vence a Nueva Caledonia y va contra RD Congo en el repechaje mundialista
Tras una primera sesión dominada por los Mercedes del británico George Russell y del italiano Kimi Antonelli, Piastri fue el más eficaz en el circuito con forma de ocho, muy apreciado por los pilotos, ante decenas de miles de espectadores.
Marcó su mejor vuelta en 1 minuto, 30 segundos y 133 milésimas. El australiano, tercero el año pasado en el Mundial, aún no ha completado ni una sola vuelta en carrera en los dos primeros grandes premios, en Australia (Melbourne) y en China (Shanghái) en marzo.
Piastri, uno de los aspirantes al título mundial junto a su compañero británico y actual campeón Lando Norris, superó este viernes al prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli (a solo 92 milésimas) y a Russell (+0.205), cuyos dos Mercedes dominan el inicio de temporada. Norris firmó el cuarto mejor tiempo, a 516 milésimas.
Y al igual que en los primeros entrenamientos, los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton marcaron el quinto y el sexto mejor registro (+0.713 y +0.847), siempre bajo un sol radiante, en un tiempo fresco y seco en Suzuka, pequeña ciudad situada a 375 km al suroeste de Tokio, a orillas del Pacífico.