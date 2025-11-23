Banderas cuenta anécdotas del biopic de Anthony Bourdain

-

"Tony" explora los primeros años en la carrera de Bourdain.

El actor español ha revelado detalles interesantes y curiosos sobre la producción de la película biográfica de Anthony Bourdain.

El actor recordó cómo el olor a pescado marcó el set en Cape Cod. (Foto: X)

"Pasamos mes y medio rodando en Cape Cod y Newport, rodeados constantemente del olor a pescado. Cada vez que volvía al hotel, tenía que ducharme porque apestaba fatal, limpiaba pescado todos los días", cuenta entre risas Antonio Banderas.

Durante el Festival de Cine de Turín, Banderas cuenta nuevos detalles sobre Tony, donde se reinventa la historia del "chef joven que debe encontrar el rumbo de su vida".

El filme profundiza en la depresión y adicciones del joven chef. (Foto: X)

"Tras terminar la universidad, quería convertirse en escritor. Pero empezó a luchar contra la depresión y la adicción a las drogas, así que el filme explora los difíciles primeros años de su vida", comenta Antonio.

Banderas interpreta a Ciro, el mentor que impulsa a Tony. (Foto: X)

"La cinta no trata solo de cocina o técnicas culinarias; trata sobre su vida, su identidad y su forma de ser moldeada por este mentor", concluye el actor, quien interpreta a Ciro, el propietario de restaurante que contrata a Tony (Dominic Sessa).