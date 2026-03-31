Mixco anuncia horario especial del servicio express durante la Semana Santa

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Varias rutas operarán con horarios reducidos o suspensiones parciales.

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La Municipalidad de Mixco informó sobre la implementación de un horario especial para el servicio de buses express durante la Semana Santa 2026, a partir del miércoles 1 al domingo 5 de abril.

Así funcionará el servicio:

Miércoles 1 de abril la mayoría de rutas funcionará con horarios reducidos. Entre ellas se encuentran el Express Roosevelt Mixco-Centro y Express Roosevelt Mixco-Terminal, ambos de 4:30 a 18:00 horas; Express Roosevelt Comunidad- Centro y Terminal, de 4:00 a 17:00 horas; Express San Juan Milagro-Terminal, operará de 4:20 a 18:45 horas.

Horarios reducidos:

También circularán rutas como Express Roosevelt Belén- Centro y Terminal, Express San Juan Primero de Julio- Centro y Terminal, Express Naranjo-Centro, Express Tierra Nueva-Bolívar, Express Santa Marta-Obelisco y Express Minervas-Terminal, todas con horarios reducidos.

Sin embargo, rutas como Express Roosevelt Obelisco y Express San Francisco-Terminal no prestarán servicio desde ese día.

El servicio express tendrá horario especial del 1 al 5 de abril. (Imagen: Muni Mixco)

Para el jueves 2 de abril, algunas rutas mantendrán operaciones con horario especial, como Express Roosevelt Belén-Centro de 4:45 a 19:00 horas; Express Naranjo-Centro, de 6:00 a 18:00 horas; y Express Santa Marta-Obelisco, de 4:45 a 18:00 horas. El resto de rutas no prestará servicio durante esa jornada.

El viernes 3 de abril, el servicio express quedará completamente suspendido en todas sus rutas.

Para el sábado 4 de abril, la mayoría de rutas continuará sin operar, aunque algunas prestarán servicio en horario reducido.

Varias rutas operarán con horarios reducido o suspensión total. (Imagen: Muni Mixco)

El domingo 5 de abril se reactivará parcialmente el servicio en algunas rutas como Express Roosevelt Comunidad-Centro operará de 6:00 a 17:00 horas; Express San Juan Milagro-Terminal de 6:00 a 18:00 horas; mientras que Express Roosevelt Belén-Terminal, Express Roosevelt Belén-Centro, Express Naranjo-Centro y Express Santa Marta-Obelisco funcionarán en horarios comprendidos entre las 6:00 y 18:00 horas.