Anuncian cierre de Aguilar Batres durante el fin de semana

  • Por Dulce Rivera
24 de diciembre de 2025, 07:39
Anuncian cierre vial en la calzada Aguilar Batres durante el fin de semana. (Foto: Google Maps)

Durante este fin de semana, el paso vehicular en la Calzada Aguilar Batres estará cerrado por varias horas. 

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que durante el fin de semana habrá un cierre vial en la calzada Aguilar Batres y 38 calle. 

El cierre será en horario nocturno, debido a que está planificado desmontar la pasarela que se encuentra en el lugar, para posteriormente colocar una nueva. 

"Esto requiere de cierre de carriles, así que desde ya le solicitamos la precaución al circular por el sector", dijo la PMT. 

(Foto: PMT Villa Nueva)
