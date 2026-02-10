¡Atención! Anuncian cierre total en avenida Hincapié para retirar camión empotrado

-

Con una grúa se estará haciendo el retiro del vehículo de transporte pesado que quedó empotrado en una vivienda sobre la avenida Hincapié.

La autoridades de tránsito informaron que se realiza un cierre total momentáneo en la avenida Hincapié y 28 calle, en la zona 13 de la ciudad capital para retirar un camión empotrado.

Esto derivado del trágico accidente en donde se vio involucrado este vehículo de transporte pesado que, tras quedarse sin frenos, impactó contra otros vehículos y un inmueble ubicado en la esquina del sector.

El Ministerio Público (MP) terminó de hacer las diligencias en el lugar de los hechos luego de que un motorista falleciera, víctima del accidente, y las autoridades han permitido que se retire el camión.

Para esto se necesitará una grúa y para evitar accidentes o cualquier otro inconveniente, se hará el cierre vehicular y luego se hará la limpieza en el área afectada.

Se le solicita a los conductores que tomen sus precauciones y de ser posible que usen vías alternas cómo la avenida Petapa o carretera a El Salvador, indicaron las autoridades de tránsito.