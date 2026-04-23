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Anuncian los detalles de la 5ta Vuelta Bantrab

  • Por Redacción comercial
23 de abril de 2026, 12:49
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En el marco de sus 60 años de trayectoria, Bantrab anunció La 5ta Vuelta Bantrab, edición que se realizará del 29 de abril al 3 de mayo.

Para esta quinta edición, se recorrerán 665 kilómetros a lo largo de cinco etapas, atravesando siete departamentos. Participarán 96 ciclistas, integrados en 16 equipos nacionales e internacionales

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El evento amplía su impacto más allá de la ruta, desarrollando iniciativas como: el remozamiento de escuelas, capacitaciones integrales en comunidades (que integran educación financiera, deporte y salud), así como acciones dirigidas a ciclistas y medios de comunicación, incluyendo seguro de accidentes y espacios de atención durante esta fiesta del pedal.

Como parte de la celebración de los 60 años de Bantrab, todas las etapas han sido nombradas en homenaje a clientes distinguidos que nos han acompañado a lo largo de estas seis décadas.

Las etapas serán:

  • Etapa 1 / Álvaro Ochoa (161.8 km): Amatitlán - Palín, Escuintla - Siquinalá - Libramiento Santa Lucía Cotzumalguapa - ⁠Cocales - San Antonio - San Bernardino - Cuyotenango - El Zarco - Retalhuleu.
  • Etapa 2 / Adán Guevara (119.3 km): San Felipe Zapotitlán - Retalhuleu - Coatepeque - Pajapita - El Tumbador - ⁠El Rodeo - San Rafael Pie de la Cuesta.
  • Etapa 3 / Hortencia Xicará Chojolán (132 km): Circuito Autopista Los Altos, Quetzaltenango.
  • Etapa 4 / Consuelo García (152.5 km): El Migrante - Circuito en Salcajá (2 vueltas) - Alaska - Los Encuentros – Tecpán - ⁠Patzicía.
  • Etapa 5 / Carlos de Triana (100 km): Circuito Bantrab Reforma - Plaza Costa Rica - Estadio Doroteo Guamuch Flores - ⁠Bantrab Reforma.

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