Anuncian los detalles de la 5ta Vuelta Bantrab

En el marco de sus 60 años de trayectoria, Bantrab anunció La 5ta Vuelta Bantrab, edición que se realizará del 29 de abril al 3 de mayo.
Para esta quinta edición, se recorrerán 665 kilómetros a lo largo de cinco etapas, atravesando siete departamentos. Participarán 96 ciclistas, integrados en 16 equipos nacionales e internacionales
El evento amplía su impacto más allá de la ruta, desarrollando iniciativas como: el remozamiento de escuelas, capacitaciones integrales en comunidades (que integran educación financiera, deporte y salud), así como acciones dirigidas a ciclistas y medios de comunicación, incluyendo seguro de accidentes y espacios de atención durante esta fiesta del pedal.
Como parte de la celebración de los 60 años de Bantrab, todas las etapas han sido nombradas en homenaje a clientes distinguidos que nos han acompañado a lo largo de estas seis décadas.
Las etapas serán:
- Etapa 1 / Álvaro Ochoa (161.8 km): Amatitlán - Palín, Escuintla - Siquinalá - Libramiento Santa Lucía Cotzumalguapa - Cocales - San Antonio - San Bernardino - Cuyotenango - El Zarco - Retalhuleu.
- Etapa 2 / Adán Guevara (119.3 km): San Felipe Zapotitlán - Retalhuleu - Coatepeque - Pajapita - El Tumbador - El Rodeo - San Rafael Pie de la Cuesta.
- Etapa 3 / Hortencia Xicará Chojolán (132 km): Circuito Autopista Los Altos, Quetzaltenango.
- Etapa 4 / Consuelo García (152.5 km): El Migrante - Circuito en Salcajá (2 vueltas) - Alaska - Los Encuentros – Tecpán - Patzicía.
- Etapa 5 / Carlos de Triana (100 km): Circuito Bantrab Reforma - Plaza Costa Rica - Estadio Doroteo Guamuch Flores - Bantrab Reforma.