Anuncian fecha en que finalizarán las clases en el sector público

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer las fechas de finalización del ciclo escolar del 2025 para los centros educativos tanto del sector público, como privado.
OTRAS NOTICIAS: Presidios confirma la fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II
Según el Mineduc, para alumnos de establecimientos públicos, las clases terminarán el martes 18 de noviembre y el último día de actividades será el miércoles 26 del mismo mes.
David de León, vocero educativo, informó en los sectores privados, por cooperativa y municipal, el último día será el miércoles 15 de octubre del 2025 y cierre en todos los centros plan diario, el viernes 31.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades confirman nombre de los 20 líderes del Barrio 18 fugados de Fraijanes II
Con tutorías
Explicó que el sector público terminará en noviembre, como parte del plan de recuperación para cumplir los 180 días de clases, pues comenzaron a estudiar la segunda semana de febrero.
Según de León, a los alumnos de escuelas e institutos de Jutiapa, Izabal, El Progreso y Huehuetenango se les brindan tutorías, pues fueron las áreas afectadas durante el paro sindical.