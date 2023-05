¡Fin a la viruela del mono! OMS retira la alerta máxima a la pandemia

Este jueves 11 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la epidemia de Mpox (antes conocida como 'viruela del mono') dejó de ser una emergencia sanitaria global, un año después de alertar sobre su propagación.

OTRAS NOTICIAS: Los impactantes datos sobre la viruela del mono

El Mpox "ya no representa una emergencia de salud pública de alcance internacional", declaró en una rueda de prensa en Ginebra el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agregando que había seguido la recomendación del Comité de Emergencias de la entidad.

Este anuncio tiene lugar exactamente una semana después de que la institución levantara la alerta máxima para el covid.

"Aunque las alertas para el Mpox y el covid-19 terminaron, la amenaza de nuevas oleadas se mantiene para los dos. Los dos virus siguen circulando y los dos siguen matando", advirtió Tedros.

En mayo de 2022 se empezaron a registrar brotes de Mpox en Europa y Estados Unidos, fuera de la decena de países de África central y del oeste donde la enfermedad es endémica desde hace tiempo.

El director general de la OMS declaró la emergencia de salud pública de alcance internacional el 23 de julio de 2022.

Menos contagios

Desde entonces, el número de contagios ha retrocedido de forma notable. Se han dado "casi 90% de casos menos estos tres meses, en comparación con los tres meses anteriores", detalló Tedros.

En total, se han registrado más de 87,000 casos, en 111 países, y la enfermedad ha causado 140 muertos, según el último recuento.

The Emergency Committee on #mpox met for the fifth time yesterday, advising @DrTedros that the multi-country outbreak is no longer a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).



⏩The WHO Director-General accepted the Committee’s advice. Full Statement:… pic.twitter.com/kGzbQf2r3v — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2023

Tendencia a la baja

"Aunque celebramos la tendencia a la baja de los casos de Mpox globalmente, el virus sigue afectando a comunidades en todas las regiones, incluyendo África, donde la transmisión todavía no se entiende bien", prosiguió.

Los contagios relacionados con los viajes también representan un riesgo, apostilló.

"Mpox sigue presentando desafíos importantes de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible", advirtió, instando a los países a mantener la vigilancia y el acceso a las pruebas de diagnóstico y las vacunas.

Como la gran mayoría de los contagios que se registraron en el mundo se dieron entre hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, al principio se temió que hubiera problema de discriminación en la respuesta a la epidemia.

"Si bien el estigma ha sido una preocupación impulsora en la gestión de esta epidemia y continúa obstaculizando el acceso a la atención para la Mpox, la temida reacción violenta contra las comunidades más afectadas en gran medida no se ha materializado", afirmó Tedros.

El responsable de la OMS también señaló que las personas con VIH sin tratamiento están especialmente expuestas al Mpox.

La enfermedad se caracteriza por unas erupciones cutáneas que pueden aparecer en los órganos genitales o en la boca. Puede generar fiebre, dolor en la garganta o a nivel de los ganglios linfáticos.

Se transmite mediante el contacto estrecho con personas o animales contagiados, así como por medio de objetos contaminados por el paciente como prendas de vestir o ropa de cama.