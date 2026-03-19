Ministerio de Salud investiga calidad del agua en escuelas de Villa Hermosa

-

El Ministerio de Salud realiza nuevos estudios de agua en Villa Hermosa 1 y Prados de Villa Hermosa tras denuncias de vecinos sobre posible contaminación con metales y heces fecales.

LEE TAMBIÉN: Los seis distritos urbanos que impulsa la MuniGuate para aliviar el tránsito

A solicitud de padres de familia y vecinos, autoridades del Ministerio de Salud Pública efectuaron nuevos estudios y entrevistas sobre el servicio de agua potable que abastece a centros educativos de las colonias Villa Hermosa 1 y Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa.

Esta jornada tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional Civil a través de la oficina de Medio Ambiente, ya que los pobladores aseguran que desde hace tiempo saben que el agua está contaminada.

Más de 3 mil estudiantes podrían estar afectados. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Sabemos que los pozos podrían tener heces fecales y metales pesados, pero las autoridades no hacen nada a pesar de que ya salió el primer informe. Queremos que el Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la Nación intervengan porque esto perjudica a nuestros hijos", expresó la vecina Rosenda Gómez.

El inspector de Saneamiento del centro de salud, Antonio Mazariegos, hizo pruebas en los puntos señalados. Posteriormente, las muestras fueron trasladadas bajo custodia hacia el Laboratorio Nacional de Salud para su respectivo análisis.

Las denuncias obligaron a tomar nuevas muestras de agua en los pozos perforados por la municipalidad. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Preocupación

Según denunciaron los vecinos, el problema afecta a miles de personas, incluyendo a más de 3 mil estudiantes, docentes y 15 mil residentes que consumen el agua de estos pozos.

"Estamos ante un problema de salud pública. Ya existen denuncias desde antes y ahora que el servicio es administrado por la municipalidad", indicó la vecina denunciante Meckrin Consuelo Cano, en defensa de los derechos humanos de los pobladores.

El Instituto ubicado en la colonia Prados de Villa Hermosa, dio positivo con metales en las pruebas de agua. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

El alcalde Mynor Morales no brinda declaraciones directas; sin embargo, en redes sociales aseguró que el agua no está contaminada y que se continuará con la perforación de nuevos pozos.

Mientras tanto, los vecinos insisten en que se investigue el caso y se tomen medidas urgentes ante el Ministerio Público, que ya conoce el caso, y la Procuraduría de Derechos Humanos.

La municipalidad continúa construyendo pozos a pesar de las advertencias realizadas por el Ministerio de Salud y Ambiente. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Registros unificados

La municipalidad informó mediante acta de concejo (número 03-2026) que el servicio de agua potable pasó a ser administrado por la comuna. Para acceder a este servicio, los vecinos deben cumplir con los siguientes requisitos de solvencia municipal:

Contar con el boleto de ornato vigente emitido en San Miguel Petapa.

El propietario de la vivienda debe estar al día en el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) o firmar convenio de pago.

No tener multas pendientes, ya sean de tránsito, construcción u otras, o mora de servicios municipales.

En el caso de inquilinos, deben presentar autorización del propietario y estar solventes para efectuar el pago correspondiente.

Tomaron muestras del agua consumida en escuelas y viviendas del sector. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Otros