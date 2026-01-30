Versión Impresa
Anuncian más viajes aéreos que impulsarán el turismo en Guatemala

  • Por Geber Osorio
30 de enero de 2026, 17:38
Las autoridades aeronáuticas continúan con el fortalecimiento de los lazos aéreos. (Foto ilustrativa: istock)

Las conexiones aéreas también impulsarán el comercio y las oportunidades indicaron las autoridades.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que a partir del próximo 31 de mayo se tendrán más vuelos operados por Avianca en Guatemala.

Desde San Salvador hacia Guatemala se tendrán tres vuelos semanales a partir del 31 de mayo.

(Imagen: DGAC)
Mientras, de Guatemala a San Francisco, Estados Unidos, se tendrán cuatro vuelos a la semana a partir del 1 de junio.

(Imagen: DGAC)
"Estas nuevas conexiones impulsan el turismo, el comercio y las oportunidades para miles de viajeros", indicó la DGAC.

Con esto "Guatemala continúa despegando hacia un futuro con más desarrollo, integración y oportunidades", agregó.

