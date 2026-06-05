Anuncian nueva ruta aérea entre Guatemala y San Francisco

-

La temporada del Mundial 2026 adquiere relevancia para esta nueva ruta, ya que permitirá posicionar a Guatemala como un destino cercano, según indicó el Inguat.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) emitió un comunicado este jueves 4 de junio, en el que dio a conocer que, Avianca inicia una nueva ruta estacional directa entre la Ciudad de Guatemala y San Francisco, California, Estados Unidos.

Esta nueva conexión "fortalece la conectividad aérea del país y abre nuevas oportunidades para el turismo, la economía nacional y la promoción internacional de Guatemala", según indicó el Inguat.

La operación estará disponible del 1 de junio al 31 de agosto del presente año, con cuatro frecuencias semanales y más de 1,440 asientos cada semana, en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

"Me llena de optimismo, porque el mercado de San Francisco busca aventura, naturaleza, gastronomía, autenticidad, todos esos productos que hace de Guatemala un destino turístico diferente", dijo el director del Inguat, Harris Whitbeck, durante la conferencia de prensa en la que se anunció esta nueva ruta.

Durante un evento realizado este jueves, se anunció la nueva ruta estacional de Avianca, entre Ciudad de Guatemala y San Francisco, Estados Unidos. (Foto: Inguat)

Mundial 2026

De acuerdo al comunicado, el Inguat considera que esta ruta adquiere especial relevancia en el contexto de la temporada mundialista 2026, ya que Estados Unidos será uno de los países sede de este evento futbolístico.

Por lo tanto, "la conexión facilitará la movilidad de viajeros, favorecerá el intercambio turístico y permitirá posicionar a Guatemala como un destino cercano, auténtico y diverso para quienes buscan experiencias culturales, naturales, gastronómicas y comunitarias de alto valor", agregó el Inguat.