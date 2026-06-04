"Amanda", la primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico

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Dos sistemas de baja presión también se ubican en las costas del Pacífico, las cuales podrían provocar fuertes lluvias.

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Se ha formado la primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico. Se trata de "Amanda", la cual podría provocar fuertes lluvias en las costas de Centroamérica y México.

Sin embargo, no se espera que se convierta en un ciclón y tampoco representa un mayor riesgo para tierra firme.

Es probable que se forme una depresión tropical durante los próximos días mientras se mueve lentamente hacia el norte, según indicaron los expertos.

De momento, uno de dos sistemas de baja presión se ubica en las costas del Pacífico de Centroamérica, por lo que se podrían presentar lluvias y viento en el sur del territorio guatemalteco en las próximas horas.

[Tormenta Tropical Amanda 8 AM hora del Pacifico]

Se forma la primera tormenta de la temporada de huracanes del Pacifico Oriental. La tormenta ha mostrado un aumento de convección organizada y se encuentra en un entorno suficientemente saturado de

niveles bajos y medios. Todos… pic.twitter.com/g6VbbRMbHM — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) June 3, 2026

Playas de San Marcos

Cabe destacar que, las playas de Ocós, en San Marcos, han sido afectadas recientemente, ya que el mar se ha salido más de lo habitual, lo que ha provocado que el agua llegue hasta las áreas pobladas e incluso al casco urbano del sector, tras las fuertes lluvias.

Asimismo, se ha generado un incremento significativo en el caudal de los ríos Suchiate y El Naranjo, por lo que la amenaza de inundaciones hace temer a la población.