Anuncian instalación de pantallas gigantes para ver a la Selección de Guatemala

-

Se esperan actividades en la Plaza de la Constitución para ver el partido de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: FIFA nombra árbitros para los juegos de Guatemala en eliminatoria

El Gobierno de Guatemala informó que colocarán pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución de la zona 1 capitalina, para ver el partido de fútbol de la Selección Nacional de Guatemala.

La cita es el próximo jueves 4 de septiembre, cuando los guatemaltecos enfrenten a la selección de El Salvador en la primera jornada de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

Previo al partido futbolístico habrá actividades que darán inicio a las 16:00 horas, según indicó este miércoles 27 de agosto el Gobierno de Guatemala.

Posteriormente, será la transmisión en vivo del primer juego para los chapines en esta ronda eliminatoria, el cual está programado para comenzar a las 20:00 horas.

Previo al partido de futbol, habrán actividades para compartir con familia y amigos. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Entradas agotadas

Todos los boletos que se pusieron a la venta para asistir al Estadio Cementos Progreso, el próximo 4 de septiembre, se agotaron en cuestión de minutos.

Los precios de las entradas estuvieron en: Platea Q1,250, Tribuna Q500, Preferencia Q300 y General Q100, las cuales se acabaron en su totalidad para las cuatro localidades.

Por lo tanto, se espera que esté abarrotado el recinto deportivo ubicado en la zona 6, recordando que el Estadio Doroteo Guamuch Flores no podrá ser utilizado para los encuentros deportivos en condición de local de Guatemala, debido a remodelaciones.

No quedaron entradas para asistir al Estadio Cementos Progreso para apoyar a la selección. (Foto: Nuestro Diario)

LEA TAMBIÉN: Esto dice la Fedefut sobre las entradas agotadas en tiempo récord