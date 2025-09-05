Anuncian nuevas rutas aéreas desde Estados Unidos

Las nuevas rutas iniciarán a finales de este año.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció nuevas rutas que fortalecerán la conectividad del país.
Junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) indicaron que siguen impulsando el crecimiento de la aviación y el turismo en beneficio de los guatemaltecos.
Las aerolíneas y los vuelos que estarán disponibles son los siguientes:
Frontier Airlines
- Dallas–Fort Worth desde el 20 de diciembre de 2025 (1 vuelo semanal)
- Orlando, Florida desde el 21 de diciembre de 2025 (2 vuelos semanales)
United Airlines
- Tres nuevos vuelos semanales entre Houston y Ciudad de Guatemala desde el 6 de enero de 2026.
"Cada conexión es una puerta más que se abre para oportunidades, turismo e inversión", dijo la DGAC.