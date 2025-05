Aparece botón de "dislike" para miles de usuarios en "X"

-

Aparece el botón de "dislike" o "no me gusta en la red social "X", para miles de usuarios.

En las últimas horas, usuarios de la red social "X", han reportado una nueva función que ya está disponible en miles de cuentas.

Se trata del botón de "dislike" o "no me gusta" que recientemente apareció en las cuentas de usuarios de Estados Unidos.

Sin embargo, otros de los interrnautas aseguran que en sus países aún no está disponible y se desconoce si aparecerá en las próximas horas.

Genera controversia

Tras su aparición, esta nueva función ya se encuentra generando controversia entre los usuarios, algunos consideran que cambiará la forma de interactuar, mientras otros aseguran que no será bueno el cambio.

¡Ya apareció el botón “dislike” o “no me gusta” para esta red social llamada Twitter… DIGO “X”. pic.twitter.com/sMzeXxFwHx — Eduardo Capilla (@EduardoCapilla) May 7, 2025