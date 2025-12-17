Asociación de Periodistas exigen justicia por asesinato del comunicador Jorge Zapeta

Jorge Agustín Zapeta Águila, fue encontrado sin vida el pasado martes en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez con signos de violencia, el hecho dio revuelo a los comunicadores guatemaltecos.

La junta directiva de la APG exigió a las autoridades una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y evitar que el crimen quede impune.

El cuerpo de Zapeta fue encontrado con señales de violencia y heridas inflingidas con arma blanca. (Foto: Surama Rodas)

"La APG se suma al dolor de la familia y acompaña su duelo en estos momentos difíciles", indica en el comunicado.

Además, la asociación recordó que este asesinato ocurre pocas semanas después del lanzamiento de la Política de Protección de Defensores de los Derechos Humanos, que busca implementar mecanismos para proteger a periodistas y defensores de la sociedad civil.

Zapeta, de 56 años, desapareció el pasado domingo y su cuerpo fue hallado en una cuneta a la orilla de un cafetal en el camino del sector El Aguacatal hacia la aldea Ladrillera.

Personal del Ministerio Público informó que presentaba heridas por arma blanca, señales de violencia y evidencia de haber sido arrastrado.

Zapeta laboraba en Santo Tomás y transmitía su trabajo a través de la página Libertad de Expresión, siendo miembro de la APG con más de 20 años de trayectoria en noticias comunitarias.

La APG se pronunció a través de un comunicado. (Foto: APG)