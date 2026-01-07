Detectan casetas cerca de centros carcelarios como fachadas para ingresar ilícitos

-

El Sistema Penitenciario demolió y retiró varias casetas ubicadas en alrededores de la cárcel Renovación I, como parte del plan Centinela.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), casetas, tiendas y otros comercios que funcionan en alrededores de centros carcelarios, son fachadas para actividades ilícitas de los mismos privados de libertad.

Es por ello, que este 6 de diciembre y como parte del plan Centinela, retiraron los comercios no autorizados y demolieron varias de estas casetas que estaban en terrenos aledaños a la cárcel Renovación I.

"Organizaciones se apoderan de terrenos cercanos para usarlos como puestos de vigilancia, esconder armas y drogas y tener buzones para guardar otros ilícitos", dijo el SP.

En cumplimiento de la ley, hoy la #DGSP llevó a cabo la primera demolición de las construcciones y casetas no autorizadas dentro de territorio penitenciario, esta vez en el ingreso hacia el Centro de Detención Renovación 1. #OperacionCentinela pic.twitter.com/DyqpgAljZM — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 6, 2026

Aseguraron que estos lugares también han servido para guardar ilícitos que posteriormente ingresan a las prisiones.

"Dentro de la Operación Centinela hoy se llevaron a cabo acciones para el control del territorio penitenciario, que conlleva una requisa profunda en todos los sectores del Centro de Detención Renovación 1 y en las cuadras de la guarda penitenciaria, así como la destrucción de las casetas y construcciones no autorizadas en el área" dijo Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario.

Además, en la requisa realizada en Renovación I, la cárcel de máxima seguridad y con altos estándares en el ingreso de visita, se localizó un arma de fuego, dos teléfonos y municiones.