Vuelve a Barcelona: Ter Stegen se lesiona y es baja para la Supercopa

Marc-André ter Stegen, portero alemán del Barcelona, ha dejado este martes la concentración del equipo en Yeda debido a una lesión y ha regresado a la ciudad condal para someterse a exámenes médicos. El equipo, vigente campeón de la Supercopa de España, confirmó la noticia a través de un comunicado oficial.

En paralelo, el club anunció que Diego Kochen, guardameta del filial, se unirá este miércoles a la delegación blaugrana en Arabia Saudita para cubrir la baja del arquero germano, quien presenta molestias físicas.

ℹ Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Yeda para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana miércoles a la expedición pic.twitter.com/hHqEVRCt6K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 6, 2026

Por respeto a Ter Stegen, el Barcelona ha decidido no ofrecer detalles sobre la lesión y esperará a los resultados de las pruebas médicas programadas para mañana. La evolución del portero será determinante para evaluar su recuperación y definir próximos pasos.

Esta situación también podría afectar los planes de Ter Stegen de salir temporalmente del club. El alemán estaba considerando una cesión que le permitiera tener más minutos de juego y mantener opciones de participar con su selección en la Copa del Mundo 2026.

En cuanto a la competición, el Barcelona se medirá este miércoles contra el Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España, mientras que el jueves se enfrentarán Atlético de Madrid y Real Madrid en la otra llave.