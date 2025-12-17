La exalcaldesa mexicana que ordenó el crimen de un funcionario

-

La funcionará quería "quitar del camino" al síndico municipal para tener el control de la administración.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un juez de control dictó una sentencia de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, luego de ser hallada culpable del homicidio calificado de un síndico municipal y su chofer, hechos ocurridos el 25 de enero de 2023.

La entonces alcaldesa ordenó el asesinato del funcionario municipal, con el único fin de mantener el control en el interior de la administración pública local.

(Foto: Fiscalía Edoméx)

Las investigaciones revelaron que Martínez Robles pidió que el síndico municipal fuera enviado a una zona considerada de alto riesgo. Luego, se comunicó con integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán para ordenar el asesinato del funcionario.

Según las autoridades, el motivo del crimen fue "quitar del camino" a la víctima para que Martínez pudiera tomar decisiones sin oposición.

#Resultados.#OperaciónEnjambre

La #FiscalíaEdoméx recabó y aportó los datos de prueba necesarios para que una Autoridad Judicial determinará una sentencia de 70 años de prisión en contra de María Elena Martínez Robles, ex Presidenta Municipal de #Amanalco, luego de acreditar su… pic.twitter.com/goTBGXb0KK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 17, 2025

Así orquestó el plan

El 25 de enero de 2023 el síndico fue citado a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan, a donde acudió acompañado de su chofer.

Un día después, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados en el interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan.