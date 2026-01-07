Aerometro: la infraestructura más importante de la región

-

El alcalde Ricardo Quiñónez aseguró que este proyecto será el más grande y moderno de la región.

El Concejo Municipal realizó una sesión solemne en el emblemático Cerrito del Carmen este martes 6 de enero, en el marco de la conmemoración de los 250 del traslado de la ciudad, donde se dio origen a la Nueva Guatemala de la Asunción.

Durante esta sesión se enfatizó en el problema de la congestión vehicular en el país, la cual ya se ha declarado como una emergencia nacional por la circulación de aproximadamente 6.5 millones de vehículos, según indicó el alcalde Ricardo Quiñónez.

"Desde la Municipalidad de Guatemala estamos haciendo nuestra parte y ya hemos iniciado la construcción de uno de los proyectos más importantes de nuestro plan de acción, el cual es el Aerometro", puntualizó Quiñónez.

"El Aerometro será el inicio de un sistema urbano de teleféricos, el más grande y moderno de la región. La Ciudad de Guatemala mostrará a todo el continente un transporte público, moderno, seguro y eficiente", según señaló el alcalde capitalino.

Asimismo, enfatizó que "este proyecto se sumará al Transmetro, TuBus, buses eléctricos y a las nuevas líneas de las Ciclovías. Estas iniciativas de los corredores peatonales simbolizan la ciudad que queremos heredar a las siguientes generaciones con una ciudad moderna conectada y con planificación urbana con cercanías a nuestras viviendas, lugares de trabajo y estudio", dijo el jefe edil.

Fases del Aerometro

Asimismo, aseguró que a mediados de este año ya se verán las primeras torres y que el proyecto durará 18, 24 y 36 meses, en sus distintas etapas, siendo un proyecto que elevará la movilidad urbana a un nuevo nivel y se realizará en siete fases.

Fase 1: preparación y fundición de las bases estructurales que le darán soporte a la obra.

Fase 2: instalación de los soportes principales.

Fase 3: elevación y fijación de las torres que sostendrán el cableado.

Fase 4: instalación de sistemas electrónicos y mecánicos.

Fase 5: espacios de embarque y desembarque de usuarios.

Fase 6: colocación y ajuste de los cables portadores y tractores.

Fase 7: instalación de cabinas para el transporte de pasajeros.