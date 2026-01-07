¡Municipal pasa página! El subcampeón ya entrena pensando solo en el Clausura 2026

El subcampeón Municipal ya pasó página de lo ocurrido en la final del Apertura 2025 y comenzó este martes en el estadio El Trébol el reacondicionamiento físico para el Clausura 2026, torneo en el que buscará conquistar el ansiado título 33.
"Un nuevo reto, la misma ilusión y un compromiso intacto", publicó la institución escarlata en sus redes sociales, acompañado de fotografías que dan cuenta de la primera sesión de trabajo, poco después de también haber escrito: "Clausura 2026 volveremos más fuertes".
Hasta ahora, los rojos solo han anunciado la salida de los delanteros, el catracho Eddie Hernández, el panameño Davis Contreras, y la cesiones de los defensores nacionales Carlos "Chava" Estrada, así como Mathius Gaitán, ya presentado como jugador de Achuapa.
En cuanto a refuerzos, el técnico nicaragüense Mario Acevedo necesita hombres de gol, pero todavía no hay ninguno confirmado.
El debut en el próximo certamen será contra Mictlán, que será en casa, pero debido a la inminente sanción al estadio El Trébol por los incidentes en la final contra Antigua, en diciembre, se jugaría en el estadio municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa.