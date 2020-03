Pixar abrió sus estudios, en línea, para enseñar animación. Así que esta cuarentena te da la oportunidad de aprender con los profesionales ¿Te imaginas logrando efectos como los de las películas?

La compañía decidió enseñarte temas como: El arte de contar historias, el arte de la iluminación, animación y modelado ambiental.

El anuncio fue hecho en la cuenta oficial de Twitter de la compañía.

✨Looking for something fun to do today? ✨



Let us introduce you to Pixar in a Box, our handy online tool that teaches animation through math, science, and art. Visit https://t.co/I3IPRXNBtl to learn more! pic.twitter.com/UUR67yQ7xt — Pixar (@Pixar) March 26, 2020

Si quieres inscribirte y conocer más acerca de los cursos, ingresa aquí: PIXAR

*Con información de: InStyle