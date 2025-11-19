Congreso aprueba normativa para agilizar devolución de impuestos

-

Para viabilizar la legislación se introdujeron reformas a dos decretos.

El pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 17-2025 Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos, que introduce modificaciones al Código Tributario y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Entre los principales cambios esta que se reforma el artículo 153 del Código Tributario, para establecer que los contribuyentes o responsables podrán reclamar ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la restitución de saldos de crédito fiscal del IVA.

Esta podrá provenir de retenciones no compensadas, así como de pagos en exceso o indebidos de cualquier tributo, incluidos intereses, multas y recargos cuando corresponda.

Con la reforma el Congreso busca agilizar el proceso de devolución del crédito fiscal. (Foto: Archivo / Soy502)

El decreto también señala que las solicitudes de restitución por pagos en exceso deberán tramitarse conforme al procedimiento especial de determinación de la obligación tributaria contenido en la sección cuarta del capítulo V del Código Tributario.

Además, se reforma el artículo 23 "A" de la Ley del IVA, que regula el procedimiento general para solicitar la devolución del crédito fiscal. La ley precisa que las personas individuales o jurídicas deberán gestionar la devolución por periodos vencidos del IVA debidamente pagado.

Asimismo, establece que la solicitud podrá realizarse acumulando trimestral o semestralmente el monto del impuesto susceptible de devolución, siempre que persista un saldo de crédito fiscal a favor del exportador o del contribuyente que opere con entidades exentas.

El decreto también detalla los requisitos que los contribuyentes deberán cumplir para tramitar la devolución del crédito fiscal y modifica disposiciones del régimen especial de devolución, así como lo relacionado con el impuesto a pagar por el vendedor o prestador de servicios.

La aprobación del Decreto 17-2025 se declaró de urgencia nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados del Congreso de la República.

La Ley fue aprobada en un solo debate y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial.

El Decreto 17-2025 fue el tercero aprobado la noche del martes. (Foto: Congreso / Soy502)

La Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos busca resolver un problema histórico de atrasos en la restitución del crédito fiscal del IVA en Guatemala. Miles de expedientes están pendientes de revisión en la SAT.

Los atrasos en la restitución del crédito fiscal han sido una constante queja del sector empresarial. Este tema incluso se ha relacionado con focos de corrupción, lo que llevó a la SAT a tener cautela al procesar las solicitudes de devolución.

La aprobación de urgencia nacional demuestra la presión para agilizar estos fondos. El sector exportador ha insistido en que la devolución expedita es crucial para la liquidez empresarial y la competitividad económica del país.