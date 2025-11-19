Congreso aprueba hasta Q70 mil en subsidio para afectados por sismos

-

Quienes reciban el beneficio deben comprometerse a solo utilizar los recursos en recuperar sus viviendas.

El Congreso de la República aprobó el Decreto 16-2025 con el cual otorgará un subsidio temporal de hasta Q 70 mil para la reconstrucción de viviendas familiares a las personas afectadas por los fuertes sismos ocurridos hace unos meses.

Dicha ley tiene por objeto otorgar auxilio financiero directo a los propietarios o poseedores de viviendas familiares que hubieran sido dañadas o destruidas por los eventos sísmicos ocurridos desde el 8 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025 especialmente en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Jutiapa.

La ley crea el subsidio temporal para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas por sismos el cual será destinado exclusivamente a sufragar los costos de reparación, reforzamiento o reconstrucción de las viviendas familiares afectadas por los sismos.

Uno de los lugares más afectados por los sismos fue Santa María de Jesús, ubicado en Sacatepéquez. (Foto: Archivo / Soy502)

También se podrá sufragar el pago temporal del alquiler o el enganche de una nueva vivienda familiar en favor de sus propietarios o poseedores.

La nueva legislación señala que la fuente de financiamiento del subsidio será cubierta con recursos del tesoro del presupuesto asignado y no comprometido del Fondo para la Vivienda (Fopavi) que deberá poner a disposición el presupuesto correspondiente y realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

También se extraerán fondos del presupuesto general vigente estableciéndose expresamente la facultad de disposición de dichos recursos para el desarrollo del subsidio a requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social.

La ley establece el monto asignado en cada caso oscilará entre un mínimo de Q 10 mil y un máximo de Q 70 mil dependiendo del nivel de afectación de la vivienda establecida en las evaluaciones rápidas de daños en viviendas llevadas a cabo por equipos técnicos de evaluación del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y firmadas por las autoridades territoriales.

El subsidio será de Q 10 mil en el caso de viviendas cuyo daño establecido sea considerado como leve, Q 20 mil cuando el daño establecido sea moderado y de Q 70 mil cuando el daño haya sido declarado como severo.

La ley hace énfasis en que el solo podrá utilizarse para sufragar gastos de alquiler de una vivienda familiar, reparar, reforzar o reconstruir una vivienda familiar dañada, sufragar el enganche de un inmueble para vivienda familiar y sufragar la compra de materiales para la construcción de una nueva vivienda.

Jutiapa fue otro de los departamentos afectados por los sismos. (Foto: Archivo / Soy502)

Si las personas que reciben el beneficio incumplen esas disposiciones podrán ser apercibidos por la ley.

La legislación también establece cómo se administrarán y supervisarán los fondos y cuáles son los requisitos y procedimientos para la asignación de los recursos.

Por último, establece que los recursos otorgados para los beneficiarios de esta ley deberán liquidarse dentro de los 90 días posteriores al desembolso, que la ley empezará a regir el día siguiente de su publicación en el diario oficial y que perderá vigencia el 31 de diciembre de 2026.

Guatemala experimentó una intensa actividad sísmica en la segunda mitad de 2025. El país registró más de 10 mil temblores, con un "enjambre" de sismos desde julio, generando alarma nacional.

Ante la emergencia, el Sistema Conred, el Ejército y varios ministerios se movilizaron para atender a las víctimas y evaluar los daños, justificando la necesidad de una ayuda financiera directa para la reconstrucción.