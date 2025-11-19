El Decreto 15-2025, aprobado por el Congreso y que reforma tres leyes

-

La legislación fue aprobada de urgencia nacional por los parlamentarios.

OTRAS NOTAS: Congreso pausa derogación de la Ley de Impuesto a Herencias y Donaciones

El pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2025 con el cual hizo reformas a tres leyes vigentes.

Se trata de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominadas Maras o Pandillas.

Dicho decreto contempla cinco artículos en el primero se reforma el artículo 132 de la Ley del Presupuesto para corregir los nombres de dos organizaciones no gubernamentales, la Plataforma de Mujeres Indígenas y el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ixiwa.

El primero de los cambios fue para poder aportar recuros a dos institucines que tenían problemas con su nombre en el presupusto de este año. (Foto: Congreso / Soy502)

Esta reforma obedece a que en el decreto original el nombre de las oenegés estaba mal escrito y por lo tanto el Gobierno no podía desembolsar el aporte que se les asignó para poder brindar atención a la población.

El artículo 2 de la ley reforma la literales e7, e8 y e9 del artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada con lo cual se adiciona lo siguiente:

e7: hurto de fluidos, robo de fluidos y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública

e8, agrega violación, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, femicidio y reclutamiento ilícito de menores de edad.

e9 menciona extorsión, extracciones intimidatorias, obstrucción extorsión del tránsito, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias.

El artículo 3 adiciona un último párrafo del artículo 18 de la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizados Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas el cual indica que para la aplicación de lo regulado en el presente artículo regirán las mismas disposiciones contempladas a partir del segundo párrafo del artículo 15 de la denominada Ley Antipandillas.

LEA MÁS: Avanzan reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica

El artículo 4, introduce la misma adición, pero en el último párrafo del artículo 19 de la misma ley.

El quinto artículo señala que el decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el congreso de la República fue aprobado en un solo debate y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial.

La aprobación del Decreto 15-2025, de urgencia nacional, sigue la línea legislativa de endurecer la persecución penal contra el crimen organizado y las maras o pandillas en Guatemala.

Las siguientes reformas iban más enfocadas en fortalecer la lucha contra grupos delincuenciales como las maras o pandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

El Congreso ha buscado ampliar el marco legal para combatir fenómenos delictivos complejos que afectan la seguridad.

De igual manera, las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada son relevantes al incluir, en su catálogo de ilícitos, delitos de alto impacto social como el femicidio, la violación y actividades sexuales remuneradas con menores.

Estas reformas fortalecen las herramientas del Estado para judicializar la violencia de género y la explotación infantil, crímenes que también son vinculados a las maras o pandillas.