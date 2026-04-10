El Mundial del Millón Banrural premia con más de Q1 millón

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El Banco del Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) invita a participar en la quinta edición de su promoción "Mundial del Millón Banrural 2026", la cual busca convertir a un guatemalteco en millonario en el marco de la fiesta del fútbol a nivel mundial.

La dinámica de participación consiste en que los interesados adquieren su quiniela y realizan su pronóstico sobre los equipos que disputaran la final del torneo, como de los resultados de cada encuentro, dentro de los 90 minutos reglamentarios.

Quienes acierten podrán optar a los premios mayores, mientras que los demás participantes también tendrán la oportunidad de ganar en diferentes categorías, de acuerdo con las condiciones establecidas de la promoción.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Este año, Banrural estará entregando premios en efectivo, intermedios que incrementan las oportunidades para obtener el gran premio de Q1 millón.

Las quinielas ya están a la venta en las Agencias, Caja Banrural, Banca Virtual y tendrán doble oportunidad quienes compren una quiniela por Q10 y abran o incrementen su cuenta de ahorros con Q300, también al recibir su remesa por 1 mil dólares o más.

Importante mencionar que al comprar la quiniela utilizando la tarjeta de crédito en Agencias Banrural, los clientes recibirán dos quinielas por el precio de una.

“ A través de esta promoción impulsamos la inclusión financiera, acercamos nuestros servicios a más personas y, al mismo tiempo, apoyamos causas sociales que transforman vidas ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

(Fotografía cortesía: Banrural)

Fiel a su propósito, el banco destinará parte de los fondos recaudados a apoyar a organizaciones que trabajan en beneficios de la población guatemalteca, apoyando a programas dedicados a vivienda, salud y nutrición.

TECHO, Fundación Aldo Castañeda, Centro Moore y The Mathile Institute, serán beneficiadas con esta promoción.

Mundial del Millón Banrural a lo largo de cinco años, es de las promociones más esperadas por los clientes del banco, sumando ya cinco ganadores desde 2010.

Para más información de la promoción, los interesados pueden ingresar a www.mundialdelmillon.com.gt.