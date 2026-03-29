Sabor que trasciende: La panadería de Doña Mela renace esta Semana Santa

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Descubre la historia de la Panadería Doña Mela en Comalapa, un negocio fundado en 1954 que hoy renace gracias a la dedicación de Javier Bal. Conoce cómo este ingeniero agrónomo decidió retomar el horno de leña para honrar el legado artesanal de sus padres.

En el corazón de Chixot, San Juan Comalapa, donde aún se guardan secretos de barro y leña, hay una historia que se hornea lentamente, como el pan que durante décadas llevó el sello de una familia.

Es la historia de la panadería de Doña Mela, un rincón de Chuanimapila, que abrió sus puertas por primera vez en 1954, cuando el aroma a pan recién hecho comenzó a tejer la rutina del pueblo. Pero antes de que el horno de leña ardiera por primera vez, hubo un amor.

En vida, don Pío Bal junto a sus familiares elaborando el pan de Semana Santa. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Pío Bal y su esposa, doña Mela, como toda la población terminó llamándola con cariño, se conocieron en el fogón de otra panadería, entre harinas y madrugadas.

Fue allí donde nació un vínculo que luego se convertiría en matrimonio y, más tarde, en un proyecto de vida compartido. Juntos fundaron su propio negocio, un lugar que con el tiempo dejaría de ser solo una panadería para convertirse en un emblema de la localidad.

Durante años, Doña Mela fue una figura cotidiana en el mercado del municipio. Los clientes no solo la conocían; la esperaban.

La receta del pan artesanal de doña Mela volverá a cautivar a la comunidad. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Con la paciencia de quien sabe que lo bueno requiere tiempo, hacían fila para llevarse el pan recién salido del horno de leña, elaborado con productos naturales y con ese sabor que solo la tradición artesanal puede dar.

Al paso de los años, ese sabor cruzó fronteras. Lo que nacía en un pequeño local en Comalapa comenzó a viajar a la cabecera departamental, a Patzicía, a la capital, a Huehuetenango, e incluso hasta Estados Unidos, donde los comalapenses ausentes siguen pidiendo, cada Semana Santa, un pedazo de tierra en forma de pan.

Sin embargo, tras el fallecimiento de sus fundadores, la panadería quedó en pausa. El horno dejó de encenderse y el aroma se desvaneció en la memoria. Pero el legado no se apaga del todo cuando hay quien decide mantenerlo vivo.

Don Pío Bal y doña Mela fundaron su panadería en el año1954. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Continuidad

Hoy, Javier Bal, ingeniero agrónomo de profesión pero panadero por herencia, ha decidido retomar el oficio que aprendió de sus padres.

No lo hace por capricho, sino como un homenaje. Él sabe que el pan de Semana Santa no se improvisa. Por eso, desde hace quince días, prepara con cuidado la masa madre, ese fermento vivo que es el corazón de la receta familiar.

En cada amasada, en cada espera, está presente la memoria de don Pío y doña Mela.

Javier Bal, ingeniero agrónomo de profesión, prepara con anticipación la levadura natural. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Para esta Semana Santa, Javier Bal ha anunciado que el horno volverá a encenderse. Los clientes, muchos de ellos fieles desde la época de sus padres, ya hicieron sus pedidos.

No solo buscan un pan: buscan el sabor de siempre, el que los conecta con su infancia, con su pueblo y con una historia de amor que aún se hornea, lentamente, en Chuanimapila.

El pan llegó a trascender los límites comalapenses. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

¿Cómo mantenerlo?

Para el licenciado Andrés Rivera, enfocarse en detalles como el valor de la masa madre, harinas integrales y fabricación artesanal son claves para atraer al público que busca bienestar y sabor auténtico.

Asimismo, la tradición se puede unir con la modernidad al echar mano de los recursos facilitados por las redes sociales y las plataformas digitales.

"Se puede mostrar el proceso de horneado, como si fuera un detrás de cámaras; esto humaniza la marca y resalta el carácter 'hecho en casa' del producto", comentó.

Rivera también señaló las inversiones a considerar para contar con la maquinaria adecuada, como los hornos, la amasadora y los moldes.