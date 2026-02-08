Arbeloa: "Es una gran victoria, pero tenemos margen para mejorar"

-

Tras la victoria por 0-2 frente al Valencia, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó la firmeza defensiva de su equipo como la base del triunfo y aseguró que el resultado fue merecido. Aun así, reconoció que el conjunto blanco todavía tiene margen para seguir creciendo.

Arbeloa subrayó la complejidad histórica de jugar en el estadio valencianista y recordó que el Madrid solo había ganado allí en tres ocasiones durante los últimos once años. "Conozco bien Mestalla después de tantos años viniendo como futbolista y sé lo complicado que es competir aquí. Cuando llega el Madrid, los rivales siempre se exigen al máximo; hoy se protegieron con una línea de cinco", explicó.

El entrenador insistió en que, aunque el rendimiento puede mejorar, la identidad del equipo debe apoyarse en valores colectivos. "Hay aspectos del juego que podemos pulir, pero la base tiene que ser la solidez, el compromiso y la unión del grupo. Eso es fundamental para construir algo importante", señaló.

También tuvo palabras de elogio para Kylian Mbappé, de quien dijo que el club es afortunado por contar con él. Arbeloa lo situó entre los mejores del mundo y lo comparó con Cristiano Ronaldo: "Lo de Cristiano parecía inalcanzable, y a Mbappé todavía le queda recorrido, pero tiene las cualidades necesarias para acercarse a ese nivel".

Para cerrar, valoró positivamente el estreno como titular de David Jiménez en la Liga. "Es una gran noticia tanto para él como para la cantera. Ha firmado un partido muy serio y estoy realmente orgulloso. Lástima que esa ocasión no acabara en gol", concluyó.