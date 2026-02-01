Arbeloa: "Los jugadores han puesto el alma en esta victoria"

-

El Real Madrid sacó adelante un triunfo muy sufrido frente al Rayo Vallecano (2-1), decidido en el último suspiro gracias a un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 100. Tras el encuentro, su entrenador, Álvaro Arbeloa, destacó el carácter y la entrega de sus jugadores, calificando el resultado como un éxito basado en la entrega emocional del equipo.

En declaraciones a RealMadrid TV, el técnico subrayó el compromiso mostrado sobre el césped y la importancia del respaldo desde la grada. Según explicó, el empuje del público fue determinante para no bajar los brazos y seguir insistiendo hasta el final, ante un rival que calificó de exigente. Arbeloa se mostró satisfecho con la actitud de la plantilla y consideró que el equipo había hecho méritos suficientes para adelantarse antes en el marcador.

"Ha sido una victoria en la que los jugadores han puesto mucha energía, el alma. Hemos necesitado de la ayuda del público. Sin ese empuje no habría llegado. Hemos hecho méritos para haber marcado antes. Satisfecho con el esfuerzo y el empuje de los jugadores ante un rival complicado. Ha sido una victoria de alma", dijo.

El encuentro volvió a dejar momentos de tensión con la afición del Santiago Bernabéu, que expresó su descontento en algunos tramos del partido, como ya ocurrió recientemente frente al Levante. Al respecto, Arbeloa quiso mostrar su respeto por la hinchada y señaló que siempre pedirá su apoyo, entendiendo la exigencia que rodea al club.

"El otro día perdimos en Lisboa, pero llegábamos de ganar en el campo del tercero en Liga, de golear al Mónaco, de ganar ante un Levante que, visto lo visto, no es tan mal rival. Entiendo la exigencia de este club, pero entiendo de dónde venimos también. Siempre queremos mejorar y la mejoría no existe sin que haya picos. Los jugadores han demostrado una mentalidad muy fuerte", aseguró.

Por último, Arbeloa restó importancia a la irregularidad de resultados y puso el foco en el esfuerzo colectivo. Aseguró que aún hay muchos aspectos por pulir, pero se mostró confiado en que, con trabajo y aprovechando las semanas con compromisos intersemanales, el equipo seguirá creciendo en la dirección marcada.

"Los jugadores han hecho un gran esfuerzo. Me quedo con eso. Con una victoria a base de trabajo y esfuerzo. Tenemos muchísimas cosas que trabajar y mejorar y con estas semanas un partido entre semana intentaremos que el equipo trabaje y vaya hacia donde queremos", cerró.