Mbappé evita el tropiezo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid logró una victoria agónica este domingo al imponerse 2-1 al Rayo Vallecano en la jornada 22 de la Liga Española, en un partido cargado de tensión y dramatismo que se resolvió en el tiempo añadido. Un penal convertido por Kylian Mbappé al minuto 90+10 le permitió al conjunto merengue sumar tres puntos vitales para mantenerse muy cerca del liderato.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llegaba a este compromiso tras una semana complicada, marcada por la derrota ante el Benfica de José Mourinho que lo dejó fuera de los primeros ocho lugares en la fase de liga de la Champions League. Por ello, el duelo ante el Rayo era clave para no perder la estela del líder Barcelona.

El Real Madrid golpeó temprano en el encuentro con un gol de Vinicius Jr. al minuto 15, pero lejos de sentenciar el partido, el Rayo Vallecano logró frenar los constantes ataques blancos y mostró orden defensivo. En el inicio del segundo tiempo, Jorge Sebastián igualó el marcador al 49, complicando seriamente a los locales.

A partir de ahí, el conjunto merengue sufrió por su falta de puntería. Mbappé desperdició un mano a mano, Vinicius tuvo varias ocasiones claras y Rodrygo tampoco estuvo fino en el último toque. A esto se sumó la mala noticia de la salida de Jude Bellingham por una lesión muscular, que podría marginarlo varias semanas de las canchas.

Cuando el empate parecía definitivo, una falta en el área sobre Brahim Díaz en el minuto 90+10 fue sancionada como penal. Mbappé asumió la responsabilidad y no falló desde los doce pasos para sellar el 2-1 definitivo. El Rayo Vallecano terminó el encuentro con nueve jugadores tras las expulsiones de Ciss al minuto 80 y Chavarría al 90+13.

Con este triunfo, el Real Madrid alcanza las 54 unidades y se mantiene en el segundo lugar de la tabla, a solo un punto del líder Barcelona, que suma 55, manteniendo viva la pelea por el título de LaLiga.