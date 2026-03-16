Arbeloa: "Mbappé ya está disponible, Belligham aún no"

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó que Kylian Mbappé ya se ha recuperado del esguince de rodilla que le mantenía apartado y que estará disponible para el encuentro frente al Manchester City. Sin embargo, evitó aclarar si el delantero francés será titular o cuántos minutos podría disputar.

Durante su comparecencia ante los medios, el técnico se limitó a señalar que la presencia de Mbappé se verá en el partido, sin ofrecer más detalles sobre el papel que tendrá en el encuentro.

Arbeloa también defendió la importancia del atacante dentro del equipo. Ante los comentarios que señalan que el Real Madrid ha mostrado un juego más colectivo en su ausencia, el entrenador respondió que resulta difícil pensar que un equipo pueda ser más competitivo sin quien considera el mejor futbolista del mundo.

Aun así, subrayó que esas opiniones reflejan la fortaleza del conjunto madridista, destacando el compromiso, el talento y el trabajo de la plantilla. En ese sentido, se mostró satisfecho de que el equipo haya recibido elogios incluso cuando no ha contado con su gran estrella.

✅ ¡Nuestros convocados!

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Otra de las novedades en la expedición blanca a Mánchester es la presencia de Jude Bellingham. El centrocampista inglés viajó con el resto del grupo pese a que todavía no está en condiciones de jugar frente al City, ya que continúa recuperándose de una lesión.

Arbeloa explicó que el jugador quiso acompañar al equipo y que participará parcialmente en el entrenamiento, aunque no estará disponible para el partido. El técnico valoró positivamente su presencia, ya que considera importante que sus compañeros puedan contar con uno de los líderes del vestuario tanto antes como durante el encuentro.