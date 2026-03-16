Guardiola: "¿Remontada? Necesitamos hacer el partido perfecto"

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El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó que su equipo tendrá que rozar la perfección si quiere eliminar este martes al Real Madrid, después de haber perdido 3-0 en el partido de ida.

Durante la rueda de prensa celebrada el lunes, el técnico catalán señaló que en el fútbol cualquier cosa puede ocurrir, aunque insistió en que lo primero es concentrarse en ganar el encuentro. También destacó la actitud de su plantilla, asegurando que, aunque no es el mismo equipo de años anteriores, cuenta con jugadores extraordinarios que lucharán hasta el final.

Guardiola explicó que, para tener opciones reales, su equipo deberá ofrecer una actuación casi impecable en muchos aspectos del juego. Reconoció que hablar de marcar tres goles en los primeros veinte minutos puede sonar atractivo, pero subrayó que lo verdaderamente importante será mantener un rendimiento sólido y constante durante todo el partido.

"Es un partido de futbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar, no somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar. Sí, necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el partido", dijo Guardiola.

Preparados para dejar todo en casa pic.twitter.com/78U5yeYV6t — Manchester City (@ManCityES) March 16, 2026

El entrenador también reflexionó sobre la naturaleza del deporte, recordando que ningún equipo gana siempre. Señaló que incluso jugando bien se puede quedar eliminado, algo que al City le ha sucedido en varias ocasiones, algunas precisamente frente al Real Madrid. Según Guardiola, en el deporte es más habitual perder que ganar, y lo importante es intentarlo y seguir adelante.

Además, elogió al conjunto madridista por su actuación en el partido de ida y recordó la impresionante historia del club en la Champions League, con 15 títulos. Para ilustrar su idea, mencionó que grandes equipos del pasado, como el Real Madrid de la Quinta del Buitre o el Barcelona de Johan Cruyff, dejaron una huella enorme en el fútbol pese a no conquistar la competición en su momento.

Cuando se le preguntó dónde situaría una posible remontada en la lista de sus logros como entrenador, Guardiola restó importancia a la idea y respondió que se trata simplemente de unos octavos de final. También añadió que no le preocupa la capacidad de su equipo para generar ocasiones, porque confía en que lo harán, aunque reconoció que marcar tres goles al Real Madrid y defender bien no será una tarea sencilla.