Álvaro Arbeloa reconoce la dificultad pero cree en la remontada del Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reconoció la dificultad de remontar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, aunque dejó claro que su equipo no se rinde.
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"Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en ganar y remontar, creo que somos nosotros", afirmó en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de este miércoles.
"Tenemos que hacer un gran partido en todos los niveles, pero somos capaces. Nadie que conozca al Real Madrid puede pensar que ganar en Alemania, es un milagro", insistió el entrenador merengue.
Arbeloa recordó que el club cuenta con 15 Copas de Europa y, aunque fuera del Bernabéu no ha protagonizado remontadas épicas como las que lo han caracterizado en casa, confía en romper esa tendencia.
"La historia del Real Madrid se ha construido a base de retos, de desafíos que parecen muy difíciles. Estamos dispuestos a pelear para seguir engrandeciendo este club y lograr la remontada fuera de casa", concluyó.