Dembélé liquida al Liverpool: El PSG ya está en semifinales de la Champions

El París Saint-Germain avanzó con autoridad a semifinales de la Champions y ahora espera al ganador del duelo entre Bayern de Múnich y Real Madrid.
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Las aspiraciones del París Saint-Germain de revalidar su título europeo siguen intactas tras eliminar al Liverpool con un contundente 4-0 en el global.
El conjunto dirigido por Luis Enrique se impuso 2-0 en Anfield ante los vigentes campeones de Inglaterra, en un escenario que no bastó para que los reds revirtieran la derrota sufrida la semana anterior en la capital francesa.
En una lluviosa noche en Liverpool, el PSG tomó la iniciativa en los primeros minutos, ante un rival que tardó en meterse en el partido. Con el paso del tiempo, los locales intentaron reaccionar, pero les faltó claridad en ataque durante la primera mitad, en la que Mohamed Salah estuvo lejos de su mejor versión.
La sentencia llegó en la segunda parte. Ousmane Dembélé firmó un doblete que selló la clasificación parisina. El primero llegó al minuto 72, con un fino zurdazo desde la frontal del área tras dejar atrás a Alexis Mac Allister con una finta de lujo justo cuando mejor lucía el cuadro de Merseyside.
La segunda anotación cayó en el 91, tras una jugada colectiva que comenzó con Kvaratskhelia y continuó con Barcola, quien ganó la espalda de la defensa antes de asistir a Dembélé. El actual Balón de Oro definió con frialdad ante Mamardashvili, silenciando Anfield y provocando la salida anticipada de los aficionados locales.
De esta forma, el PSG vuelve a dejar en el camino al Liverpool por segundo año consecutivo en la Champions, confirmando su gran momento en Europa.