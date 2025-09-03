Árbitra colombiana es agredida luego de expulsar a un jugador (video)

-

Vanessa Ceballos intentó defenderse y perdió el control en pleno campo.

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos fue víctima de violencia física luego de expulsar a un jugador de la cancha.

El suceso tuvo lugar en el estadio de Aracataca y causó rechazo e indignación en el ámbito deportivo.

Todo comenzó cuando Ceballos, quien estaba dirigiendo el partido, se acercó al banquillo para expulsar a un jugador identificado como Bolívar.

El futbolista reaccionó de manera violenta, dándole una cachetada.

Ceballos intentó defenderse y perdió el control, al grado de tener que ser sujetada por el resto de jugadores y árbitros.

Mira aquí el video:

| En un partido de la Primera C en Aracataca, la árbitra colombiana Vanessa Ceballos fue agredida con una cachetada por parte de un jugador del equipo Bolívar, luego de mostrarle la tarjeta roja.



pic.twitter.com/Mkiho2DDgH — Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 3, 2025

La Liga de Fútbol del Magdalena se pronunció condenando categóricamente la agresión física contra Vanessa Ceballos.

La Liga enfatizó el rechazo a todo tipo de violencia, especialmente a la de género, y resaltó que ningún acto de agresión verbal o física en contra de las mujeres debe ser tolerado ni aceptado dentro del ámbito deportivo.