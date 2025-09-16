Árbol cae en bulevar Liberación tras fuertes lluvias

Un árbol de grandes proporciones cayó obstaculizando el paso en el sector.
Debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde de lunes 15 de septiembre, un árbol cayó en el bulevar Liberación, zona 13 de la capital.
Las grandes ramas obstaculizaron el paso en dos carriles del sector. Afortunadamente no se reportaron heridos.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el árbol ya está siendo retirado del lugar.
Árboles caídos en Retalhuleu
El pasado 12 de septiembre, Bomberos Voluntarios informaron sobre fuertes vientos que afectaron en Retalhuleu, los cuales provocaron la caída de árboles de grandes dimensiones en la carretera que conduce hacia Champerico.
Varias personas afectadas fueron rescatadas y se les brindó asistencia médica, luego de que las mismas presentaron crisis nerviosa, indicaron socorristas.