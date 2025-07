Arensman frena a Pogacar, que sigue liderando el Tour de Francia

-

El neerlandés Thymen Arensman se impuso el sábado en la 14º etapa del Tour de Francia, con final en alto en Superbagnères, cortando así la racha de dos victorias seguidas de un Tadej Pogacar (2º en meta) que sigue como sólido líder de la general.

El día en que se escalaron además puertos míticos como el Tourmalet, el col d'Aspin o el Peysesourde, Arensman logró su primera victoria en el Tour en su primera presencia en la ronda francesa.

El día se cobró el abandono del belga Remco Evenepoel, que se bajó de la bici en las primeras rampas del Tourmalet cuando era tercero en la general.

Presente en la escapada formada en las primeras rampas del Tourmalet, primera de las cuatro dificultades montañosas del día, el escalador de la formación Ineos-Grenadiers de 25 años, se quedó solo en el Peyresourde, y resistió la llegada de los favoritos en Superbagnères.

Pogacar, que cedió la responsabilidad de la persecución en la subida final a Jonas Vingegaard, arañó un puñado de segundos en los últimos metros antes de meta al danés del Visma.

En la general, el esloveno aventaja en 4 minutos 13 segundos a Vingegaard, mientras que el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) es el nuevo tercero de la general después del abandono de Evenepoel.

El doble campeón olímpico belga, que venía de sufrir en la cronoescalada del viernes y en la primera etapa del tríptico montañoso por los Pirineos el jueves, se quedó rezagado en las primeras rampas del Tourmalet, puerto de categoría especial y optó por bajarse de la bici.