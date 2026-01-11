Cantante Yeison Jiménez relató los sueños de un accidente aéreo antes de morir

-

El cantante Yeison Jiménez confesó en televisión que había soñado varias veces sobre su muerte en esas circunstancias.

Dos semanas antes de fallecer en un accidente aéreo en Boyacá, el cantante de música popular Yeison Jiménez relató en televisión que había soñado de forma reiterada con un accidente en avión y con su propia muerte.

Sus declaraciones, emitidas en el programa Se dice de mí, adquieren relevancia tras la confirmación oficial del accidente ocurrido el 10 de enero de 2026 entre Paipa y Duitama, informado por la Aeronáutica Civil.

"Yo soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en avión..."

| Escalofriante: El cantante colombiano Yeison Jiménez soñó que iba a tener un accidente aéreo y lo confirmó días antes de su muerte. pic.twitter.com/z9WeSyMWL6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 10, 2026

En esa entrevista, Jiménez contó que tuvo tres sueños relacionados con un posible accidente y reconoció que no supo interpretarlos a tiempo.

"En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias... Dios me dio tres señales y yo no las entendí", afirmó el artista.

El cantante también recordó una experiencia real que vivió meses antes, cuando una aeronave en la que viajaba presentó fallas tras despegar de Medellín y debió realizar un aterrizaje de emergencia.

Sobre el accidente

Este sábado 10 de enero se registró un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá, Colombia.

El accidente cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a varias personas que lo acompañaban, además del piloto y copiloto de la aeronave privada en la que se desplazaban.

Jiménez, originario del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había ofrecido una presentación la noche anterior en Málaga, Santander.

El accidente ocurrió en la vereda Romita, una zona rural de Paipa, pocos minutos después del despegue de la aeronave desde el aeropuerto local.