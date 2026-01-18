Arévalo anuncia cadena nacional luego de ataques armados contra PNC

-

Inicialmente indicaron que este sería a las 20:00 horas. Sin embargo, adelantaron la hora y será a partir de las 18:00 horas.

El presidente Bernardo Arévalo anunció que a las 18:00 horas de este domingo se transmitirá una cadena nacional donde informará las medidas que toma el Gobierno luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueran víctimas de varios ataques armados.

"Las fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, ya están en las calles", publicó el mandatario en su cuenta oficial de X.

Las fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, ya están en las calles.



Me dirigiré al país con todas las medidas que estamos tomando para garantizar seguridad por medio de Cadena Nacional hoy a las 6 P.M. pic.twitter.com/l1ueClyLC3 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 18, 2026

En el mensaje el gobernante señaló que se dirigirá al país y puntualizará cuáles son las medidas que el Gobierno acató para para garantizar seguridad de la población por medio de por medio de una Cadena Nacional que se transmitirá a las 20 horas de este domingo.

En la publicación se señala que el mansaje se transmitirá en los medios Guatemala TV, Radio TGW y las redes sociales del Gobierno de la República de Guatemala.

Asimismo, hace un llamado a los medios de comunicación nacional para que se una a la transmisión y el mensaje pueda llegar a más personas.